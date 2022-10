Eleições 2022: apenas 10 estados adotaram Lei Seca

Durante o fim de semana de Eleições, é comum que alguns estados adotem medidas que impeçam a venda de bebidas alcoólicas.

A decisão é tomada a nível estadual - ou seja, não é válida em todo o país. Neste ano, apenas 10 unidades da federação aderiram à Lei Seca.

São elas:

Acre (varia de acordo com a cidade, mas geralmente das 22h de 01/10 às 19h de 02/10);

Amapá (das 22h de 01/10 às 18h de 02/10);

Amazonas (das 22h de 01/10 às 18h de 02/10);

Ceará (das 0h às 18h de 02/10);

Maranhão (das 0h às 22h de 02/10);

Mato Grosso do Sul (das 3h às 16h de 02/10);

Pará (das 0h às 18h de 02/10);

Rio Grande do Norte (das 6h às 17h de 02/10);

Roraima (das 23h de 01/10 às 19h de 02/10);

Tocantins (varia por zona eleitoral, mas 13 delas adotaram das 18h de 01/10 às 18h de 02/10).

Transporte gratuito

Algumas capitais de estados brasileiros se comprometeram a oferecer transporte público gratuito no próximo domingo (2), com o objetivo de facilitar a circulação dos eleitores.

Por enquanto, pelo menos dez capitais confirmaram o acesso livre. São elas:

Rio de Janeiro (RJ);

Curitiba (PR);

Porto Alegre (RS);

Salvador (BA);

Fortaleza (CE);

Florianópolis (SC);

São Luís (MA);

Campo Grande (MS);

Porto Velho (RO);

Boa Vista (RR).

As cidades que confirmaram também são:

Sobral (BA);

Cidades da Grande São Luís (MA);

Jaboticabas (MG);

Nova Lima (MG);

Juiz de Fora (MG);

Uberlândia (MG);

Campina Grande (PB);

Cascavel (PR);

Maringá (PR).

Em Macapá (capital de Alagoas), a prefeitura concederá acesso livre apenas para os mesários que estiverem uniformizados. Já em Natal (capital do Rio Grande do Norte), os cidadão contarão com tarifa reduzida.

Segundo o portal G1, o ministro Luís Roberto Barroso do STF determinou que o transporte público seja mantido em níveis normais no domingo de eleições.

Ao mesmo tempo, não fez nenhuma determinação em relação a gratuidade universal no país, mas recomendou que as cidades que tiverem condições de oferecer o acesso livre o façam.

