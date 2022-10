Veja se a Lotofácil de R$ 3,5 milhões saiu para você; confira sorteio

Ontem não foi um dia de sorte para os apostadores da Lotofácil e o prêmio acabou a noite acumulado. Para esta sexta-feira, a loteria volta com tudo e vai pagar a quem acertar as quinze dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Confira as dezenas sorteadas para a Lotofácil e veja se foi seu dia de sorte:

01, 03, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25

LEIA TAMBÉM: Confira o sorteio da Quina desta sexta-feira

SEM GANHADORES

No sorteio desta quinta-feira não deu para ninguém e a loteria acabou sem ganhadores na faixa principal. Mas 278 apostas acertaram 14 números e cada uma delas vai levar para casa R$ 1.287,14. Outras 9.249 acertaram 13 e levaram para casa R$ 25 para casa.

Super Sete sorteia R$ 1,9 milhão

A Super Sete desta sexta-feira promete sortear um prêmio estimado em R$ 1,9 milhão para quem acertar as sete dezenas sorteadas.

Veja os números sorteados para a Super Sete

4, 8, 7, 6, 0, 8, 4

Confira o sorteio da Lotomania

O concurso 2372 da Lotomania vai pagar nesta sexta-feira um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Veja as 20 dezenas da loteria:

05, 09, 10, 14, 15

25, 29, 30, 34, 39

48, 56, 59, 63, 65

68, 73, 76, 93, 96