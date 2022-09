Veja como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira em São Paulo

O paulistano pode esperar uma sexta-feira (30) chuvosa. É o que indica a previsão meteorológica do Climatempo.

As precipitações acontecem durante o dia e a noite, no volume esperado de 15mm.

Já a temperatura apresenta tendência de alta. Hoje a máxima deve chegar aos 19ºC, por volta das 14h. A mínima, por sua vez, fica na casa dos 13ºC.

A umidade do ar varia entre 74% e 93%, e os ventos podem alcançar os 13km/h.

Ainda segundo o Climatempo, o sol deve se pôr às 18h05.

Previsão para o fim de semana

No sábado (1º), a máxima deve chegar aos 23ºC, enquanto a mínima atinge os 14ºC. Haverá sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme.

Já no domino (2), os termômetros não passarão dos 22ºC. A mínima registrada será de 13ºC. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A noite também terá muitas nuvens.