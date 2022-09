São Paulo prorroga vacinação contra pólio até 30 de outubro

Moradores de São Paulo que têm crianças até 1 a 4 anos e meio poderão levar seus filhos até 30 de outubro para se vacinarem contra a poliomelite nos postos da cidade. A Secretaria Municipal de Saúde anunciou a prorrogação da vacinação até o final do mês.

O objetivo da campanha, que também se estende a outras vacinas, é aumentar a cobertura vacinal contra a pólio e outras doenças imunopreveníveis, como meningite C e ACWY, HPV, hepatite, pneumonia, rubéola, sarampo, caxumba, febre amarela, difteria, tétano e outras. Para as outras doenças além da pólio, a vacina está disponível para crianças até 15 anos.

No caso específico da pólio, o risco iminente da reintrodução da doença no país fez com que o governo retomasse as campanhas de vacinação. De acordo com os dados da Secretaria, a cobertura vacinal contra a doença está em 79,78%, bem abaixo da meta estabelecida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), que é de 95%.

“A prorrogação é mais uma oportunidade para que os pais levem seus filhos para serem vacinados. As vacinas são a melhor forma de proteção, como ficou ainda mais evidente durante a pandemia de Covid-19. A poliomielite, por exemplo, é uma doença grave que foi erradicada do Brasil no início dos anos 1990 e manter uma alta taxa de cobertura vacinal é a maneira mais eficaz de evitar que o vírus volte a circular”, afirma a secretária-executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância em Saúde, Sandra Sabino.

As UBS e AMAs/UBSs Integradas estão vacinando a população de segunda a sexta-feira. Nos sábados, as AMAs atendem ao público que quer se vacinar e aos domingos, a vacinação pode ser feita nos parques públicos e na avenida Paulista.