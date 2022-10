Confira o sorteio da Quina desta sexta-feira

A Quina acumulada retorna nesta sexta-feira com um prêmio estimado para quem acertar as 5 dezenas de R$ 1,3 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja as 5 dezenas da Quina desta sexta-feira:

04, 05, 18, 64, 74

ACUMULOU ONTEM

No sorteio desta quinta-feira ninguém levou o prêmio principal para casa. Foram premiadas, porém, as sessenta e sete apostas que fizeram a quadra (quanto pontos) e todos receberam R$ 3.824,88. O terno (três acertos), por sua vez, rendeu R$ 53,86 a 4.531 apostadores

Super Sete sorteia R$ 1,9 milhão

A Super Sete desta sexta-feira promete sortear um prêmio estimado em R$ 1,9 milhão para quem acertar as sete dezenas sorteadas.

Veja os números sorteados para a Super Sete

4, 8, 7, 6, 0, 8, 4

Confira o sorteio da Lotomania

O concurso 2372 da Lotomania vai pagar nesta sexta-feira um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Veja as 20 dezenas da loteria:

05, 09, 10, 14, 15

25, 29, 30, 34, 39

48, 56, 59, 63, 65

68, 73, 76, 93, 96