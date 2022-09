Cidade de São Paulo entra em estado de atenção para alagamento

O Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) da Capital decretou às 14h05 desta sexta-feira estado de atenção para alagamento em todas as regiões em função das fortes chuvas que começaram a cair nesta tarde na cidade.

Segundo o CGE, imagens do radar meteorológico da Prefeitura mostram que chove em toda cidade, com variação de intensidade, mas igual potencial de alagamento. De acordo com o órgão, novas áreas de instabilidade leve e moderada foram registradas se descolando para a Capital e deve chover nas próximas horas em todos os bairros.

Veja algumas medidas simples sugeridas pela Defesa Civil para regiões com alagamento:

- Evite transitar em ruas alagadas

- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

- Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

- Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

- Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

Tempo e Temperatura

As chuvas que assolam São Paulo devem continuar no sábado, em períodos isolados, em função de um fluxo de umidade que se desloca da região centro-oeste do país para a sudeste. A temperatura mínima de amanhã será de 14

ºC.