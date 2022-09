VÍDEO: Empresário lambe cano de escopeta, ostenta armas em rua de SP e manda recado: “Vai Bolsonaro”

Um vídeo que viralizou nas redes sociais acabou virando caso de polícia. Nele, um homem aparece lambendo o cano de uma escopeta e, em seguida, anda pelas ruas do Centro de São Paulo exibindo mais armas (veja abaixo). Nas imagens ele ainda deixa claro que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputa a reeleição, e manda um recado ao político.

“Bolsonaro, aqui, ó [momento em que lambe a arma. Vai Bolsonaro”, disse o homem, que logo aparece andando na rua com a escopeta nas mãos e com outra arma na cintura. “Bolsonaro, estamos juntos aí na luta. Eu vou mandar um recado aí pra você...um recado não, uma ordem que estou te dando. Na hora que você colocar a faixa de vencedor das eleições, você vai dar um golpe no Congresso e no Supremo [Tribunal Federal]. O golpe vai ser esse, eles vão ter que seguir a Constituição”, afirmou.

Após a repercussão das imagens, a Polícia Civil abriu um inquérito na quarta-feira (28) para apurar o caso. O homem foi identificado como sendo o empresário José Sabatini, de 71 anos. Conforme reportagem do site G1, ele é suspeito de porte ilegal de arma de fogo.

“A autoridade policial do 3º Distrito [de Campos Elíseos] tomou conhecimento por meio das redes sociais do vídeo com a arma de fogo no Centro da cidade. Em razão disso foi aberto inquérito policial para apuração do porte [ilegal] de arma”, disse a delegada Vanessa Guimarães, assistente da Delegacia Seccional Centro.

Os policiais estiveram na casa do empresário, em Arthur Nogueira, na região de Campinas, na própria quarta-feira, e apreenderam a escopeta que aparece no vídeo. Porém, o homem não estava no local e ainda não foi encontrado para prestar os devidos esclarecimentos.

A reportagem também não o localizou para comentar o assunto.

Ameaças contra Lula

No ano passado, o empresário José Sabatini chegou a responder a um processo criminal por fazer ameaças ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na época, ele também apareceu em um vídeo divulgado nas redes sociais vestindo uma camiseta com o nome do Brasil e atirando várias vezes contra alvos, enquanto fazia as ameaças ao petista.

Esse vídeo passou a circular na internet depois que o Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, anulou as condenações por crimes de corrupção contra Lula.

Na época, o empresário respondeu na Justiça pelo crime de ameaça e foi proibido de exibir o vídeo novamente. No entanto, o processo acabou arquivado após um acordo feito entre ele e o Ministério Público. Os detalhes não foram revelados.

O jornal “Folha de S.Paulo” teve acesso ao acordo e, na ocasião, divulgou que Sabatini alegou que “não tinha a intenção de matar o petista, e que a sua fala se deu em um momento de inconformismo”.

O empresário chegou a ter duas armas apreendidas, mas não foi indiciado por nenhum crime. No entanto, ele ainda responde a um processo civil por injúria movido por Lula, que pede indenização por danos morais.

