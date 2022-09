Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio de sábado chega a R$ 300 milhões; veja os números

Ninguém acertou a faixa principal do concurso 2524 da Mega-Sena, que foi sorteado na noite de quarta-feira (28) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso o prêmio acumulou e, no próximo sorteio, que será realizado no sábado (1º), chegou a bolada de R$ 300 milhões.

Os números sorteados na quarta-feira foram:

03, 20, 22, 37, 41, 43

No total, 404 apostadores acertaram a quina e vão receber, cada um, prêmio de R$ 43.914,62. Outros 30.194 sortudos marcaram a quadra e ganharam R$ 839,40.

Agora, os interessados em concorrer ao próximo sorteio devem fazer suas apostas até as 19h de sábado nas casas lotéricas ou nos canais digitais da Caixa Econômica Federal. O jogo simples, com seis números, custa R$ 4,50.

Quem quiser aumentar suas chances pode preencher mais dezenas no volante, no máximo de quinze. O preço da aposta, porém, sobe, e a aposta pode chegar a custar R$ 22.522.50.

