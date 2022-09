Festival de cinema desiste de homenagear José Dumont após escândalo envolvendo pedofilia

Festival de cinema desiste de homenagear José Dumont após envolvimento do ator com pedofilia (Reprodução/TV Globo)

O ator José Dumont, de 72 anos, que foi preso e virou réu por armazenamento de pornografia infantil, seria um dos homenageados no festival CineFantasy, que foi realizado neste mês, em São Paulo. Quatro filmes que o artista estrelou seriam exibidos, mas, após o escândalo, a página em que a homenagem era citada foi retirada do ar pela mostra.

De acordo com o site “Notícias da TV”, a equipe do festival chegou a emitir um comunicado lamentando o envolvimento do ator com pedofilia e destacou que “não tem controle sobre a vida pessoal dos homenageados”.

“É com muito pesar que a organização da 14ª Edição do CineFantasy, acaba de cancelar a homenagem e a Mostra dedicada ao ator José Dumont. Devido acontecimentos recentes envolvendo o ator, lamentamos e registramos que a organização do festival não tem controle sobre a vida pessoal dos homenageados e foi escolhido pela sua bela carreira profissional”, destacou a organização, em nota.

José Dumont está preso desde o último dia 15, quando agentes investigavam o suposto abuso sexual cometido contra um menino de 12 anos e encontraram imagens de sexo envolvendo crianças no celular e computador do artista.

Assim, ele foi denunciado pelo Ministério Público por adquirir, possuir e armazenar em seu computador e em seu telefone celular fotografias e vídeos contendo cenas de pornografia envolvendo menores de diversas idades. A Justiça acatou a denúncia e o ator virou réu no caso.

Logo depois, a defesa entrou com um pedido de habeas corpus, alegando que o ator pagaria uma fiança no valor de R$ 40 mil e que colabora com as investigações. A solicitação, no entanto, foi negada pela Justiça e ele segue preso na Casa do Albergado Crispim Ventino, em Benfica, na Zona Norte do Rio.

Os advogados já recorreram da decisão. Agora a medida aguarda um parecer dos juízes da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Ator José Dumont virou réu por armazenar pornografia infantil (Divulgação/Polícia Civil)

Abuso do adolescente de 12 anos

O caso passou a ser investigado depois que câmeras de segurança do condomínio onde o ator mora, no Bairro do Catete, na Zona Sul do Rio, mostraram ele beijando e fazendo carícias no menor de 12 anos.

No documento em que pediu a soltura, a defesa diz que Dumont “se considera” um padrinho do menino e conhecia toda a família dele. Como eles têm uma vida simples e difícil, o artista se compadeceu e passou a ajudar o garoto financeiramente, além de dar roupas e presentes. Por isso, fez um depósito na conta dele.

“O agravado possui muito carinho pela criança e se considera padrinho da mesma, razão pela qual passou a ajudar a família com presentes, roupas e dinheiro. Ele chegou a frequentar a casa da criança e conheceu a sua família, o que mostra que jamais houve problemas de reação entre todos”, destacou a defesa do ator.

No entanto, segundo as investigações, o artista teria feito um depósito de R$ 1 mil para o garoto após o abuso sexual.

Crime premeditado

O advogado André Garcia, que defende a família do adolescente afirma que o ator “premeditou” o crime. Em entrevista ao “Jornal da Record”, da RecordTV, o defensor disse que o artista se aproximou usando da sua fama já com o objetivo de se aproveitar do menor.

“Foi tudo muito premeditado. Primeiro ele ganhou a confiança para, depois, atacar”, afirmou Garcia.

Também em entrevista ao “Jornal da Record”, a mãe do adolescente contou que o ator se aproximou do garoto dando dicas de atuação e afirma que nunca desconfiou de qualquer ato ilícito. A mulher destacou que o artista sempre foi muito atencioso e que ficou “chocada” ao descobrir sobre o abuso.

“[Quero] Justiça. Que ele pague pelo que ele fez e que não faça isso com nenhuma criança mais”, disse a mãe.

Suspeita de abuso sexual na Paraíba

Após a prisão do ator, o Ministério Público da Paraíba (MPPB) informou, no último dia 19, que reabriu uma investigação contra Dumont sobre estupro de vulnerável. O crime em questão envolveria menores com idades entre 8 e 14 anos e teria ocorrido em 2009, em um apartamento em que ele se hospedava, no município de Cabedelo.

A denúncia sobre esse caso também partiu de vizinhos e, segundo o MPPB, a Promotoria de Justiça tomou as medidas necessárias, mas na investigação não encontrou elementos suficientes para denunciar Dumont à Justiça na época. Agora, o caso será retomado com a oitiva das vítimas e de testemunhas.

O ator também deve ser ouvido por meio de videoconferência.

