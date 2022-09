Eleições 2022: simulador permite que população treine o voto

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou um simulador online para quem ainda tem alguma dificuldade ou quer apenas treinar o voto antes de ir às urnas no domingo.

A ferramenta fica na página do TSE e pode ser usada pelo eleitor quantas vezes ele quiser. “Serve apenas para educar o eleitor e não tem nenhuma capacidade de registrar votos”, disse o TSE.

Quer testar a ferramenta? Clique aqui!

Para evitar filas e agilizar o processo de votação, o TSE sugere que os eleitores façam uma ‘cola’ com os nomes e os números de seus candidatos para ajudar a digitação na urna.

A recomendação é feita porque, de acordo com o TSE, se o eleitor digitar o número errado de um deputado estadual, por exemplo, no campo do deputado federal, o voto será anulado. Por isso, outra recomendação é que o eleitor leia com cuidado e atenção na tela da urna o cargo que deverá escolher antes de efetuar o voto.

LEIA TAMBÉM: Eleições 2022: e-Título deve ser baixado até sábado; veja como usar versão digital do documento

ORDEM

A ordem a ser seguida na votação deste domingo, de acordo com a resolução do Tribunal Superior Eleitoral sobre as eleições de 2022 é a seguinte:

1 – deputado federal

2 – deputado estadual (ou distrital)

3 – senador

4 – governador

5 –Presidente da República

A ordem não pode ser alterada em nenhum local do país.