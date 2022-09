Apostou na Lotofácil? Confira as dezenas sorteadas

Em uma semana de muitos ganhadores, o sorteio da Lotofácil retorna nesta quinta-feira e desta vez deve pagar um prêmio de R$ 1,5 milhão para quem acertar as 15 dezenas sorteadas.

Veja os números sorteados para a Lotofácil:

03, 04, 05, 06, 08

10, 11, 12, 13, 14

17, 20, 22, 23, 24

5 apostas vencedoras ontem

O sorteio desta quarta-feira premiou cinco apostas que fizeram as 15 dezenas da loteria, dois deles do estado de São Paulo (Jardinópolis e Mogi Mirim) e os outros três do estado de Goiás (dois de Goiânia e um de Aparecida de Goiânia). Cada um dos felizardos levou para casa um prêmio de R$ 250.175,34.

Além deles, 510 apostadores marcaram 14 acertos e vão receber R$ 734,67. Clique e veja os números sorteados para a Lotofácil desta quarta-feira (28).

Como é a aposta da Lotofácil

Para ganhar na Lotofácil, é preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e torcer. Leva prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

Dupla Sena sorteia R$ 11 milhões

O sorteio da Dupla Sena vai pagar nesta quinta-feira a quem acertar as seis dezenas do primeiro sorteio um prêmio de R$ 11 milhões.

Veja os números da Dupla Sena:

1º Sorteio

02, 14, 15, 22, 27, 28

2º Sorteio

14, 16, 21, 23, 31, 35

Veja os números do Dia de Sorte, concurso 662

01, 05, 13, 15, 23, 26, 28

Mês da sorte: 05 (Maio)

Confira sorteio da Timemania

12, 19, 41, 59, 60, 74, 77

Time do coração: 47 (Ituano-SP)