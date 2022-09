Amanhã é o último dia para carros de SP placa final 5 e 6 pagarem licenciamento 2022

Amanhã é o último dia para os proprietários de carros registrados em São Paulo com placas finais 5 e 6 pagarem o licenciamento anual obrigatório de 2022, de acordo com o calendário . A partir de segunda-feira (3) começa o prazo para os donos de veículos com placa final 7 e 8.

O valor do licenciamento para veículos usados é único R$ 144,86 e para pagar basta ter em mãos o número do Renavam do veículo. A taxa pode ser pago diretamente no guichê de autoatendimento dos bancos credenciados, nas casas lotéricas ou pelo Internet Banking.

Mas em todos esses casos, o pagamento só será registrado se o veículo não possuir nenhuma pendência com o Detran-SP. Todas as pendências, multas ou IPVAs atrasados terão que ser quitados, caso contrário o sistema bancário não autorizará o pagamento e emissão do comprovante.

A partir de sábado, motoristas cujo licenciamento venceram em setembro que forem flagrados sem a taxa quitada estão sujeitos a terem seus carros guinchados para o pátio do Detran, pagarão multa de R$ 293,47 e ganharão sete pontos na CNH, de acordo com determinação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

e-CRLV

Desde 2020 o Detran não envia mais para as residências dos contribuintes do comprovante de pagamento do licenciamento, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

Agora o documento é digital e para tê-lo basta fazer o download e impressão do documento após a quitação. O download pode ser feito nos portais do Detran.SP, no Poupatempo e no portal de Serviços do Senatran.

Veja o calendário do licenciamento para 2022

Placas com finais 5 e 6: até o dia 30

Placas com finais 7 e 8: até 31 de outubro

Placas com final 9: até 30 de novembro

Placas com final 0: até 30 de dezembro