Quina acumula mais uma vez e pode pagar agora R$ 14,2 milhões

A Quina, concurso 5960, não teve ganhadores na faixa principal na última terça-feira (27) e, por isso, acumulou mais uma vez. O prêmio agora está na faixa dos R$ 14,2 milhões, segundo estimativas da Caixa Econômica Federal.

O próximo sorteio acontece hoje, a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O apostador tem até as 19h para fazer seu palpite em qualquer casa lotérica do País ou pelos canais digitais da Caixa. O jogo simples, com cinco números, custa R$ 2.

O apostador deve marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números através da Surpresinha. É possível ainda concorrer com a mesma aposta por três, seis, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Último sorteio

Ontem 60 pessoas acertaram quatro dos cinco números e levaram para casa R$ 10.242,45 cada.

Outras 6.616 apostadores fizeram o terno (três dezenas) e vão receber prêmios individuais no valor de R$ 88,46.

Confira os números sorteados ontem para a Quina:

06, 11, 57, 73, 78

