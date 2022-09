Pronto para o sorteio da Mega-Sena? Prêmio é de R$ 200 milhões; confira resultado

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quarta-feira (dia 28) as seis dezenas que podem mudar completamente a vida de algum sortudo em algum lugar do país. É o sorteio da Mega-Sena milionária, que está acumulada há várias semanas e deve pagar aos acertadores um dos maiores valores do ano: R$ 200 milhões.

Se o coração está pronto para emoções fortes, é hora de conferir os seis números da sorte da Mega-Sena e verificar se você é o novo milionário do Brasil:

03, 20, 22, 37, 41, 43

Quanto rende na poupança

O prêmio desta quarta-feira é tanto dinheiro que se o ganhador optar por deixá-lo em uma aplicação bastante conservadora, como a poupança, receberia ainda a bolada de R$ 1,4 milhão mensais a título de juros.

O que dá para comprar?

Interior de cruzeiro de luxo (Reprodução)

A pergunta correta para o prêmio da Mega-Sena seria “O que não dá para comprar”, pois com R$ 200 milhões é possível comprar grande parte das coisas à venda no mundo.

Para se ter uma ideia da quantidade de dinheiro que representa, uma volta ao mundo em um dos navios mais luxuosos do mundo custa cerca de R$ 1,3 milhão por pessoa e dura cinco meses, com alimentação em restaurantes finos, academia, spa, piscina e uma duração de 5 meses cruzando 25 países diferentes.

Com o prêmio da Mega-Sena, dá para fazer 153 viagens ao redor do mundo, de cinco meses cada, completando 63 anos (uma vida toda) viajando nos sete mares e visitando todos os países do mundo com todo o luxo que se pode esperar.