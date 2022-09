Polícia investiga envolvimento de esposa em morte de fazendeiro no interior de SP

A Polícia Civil investiga o envolvimento de Elisângela Silva Paião, de 47 anos, na morte do próprio marido, o fazendeiro Airton Braz Paião, de 54, em Iepê, no interior de São Paulo.

Um mandado de prisão temporária já foi expedido contra Elisângela, que é considerada foragida.

Airton levou quatro tiros na cabeça e uma facada nas costas na última quarta-feira (21). Três dias após o ataque, ele acabou assassinado a tiros por um PM (policial militar) dentro da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente, também em São Paulo, onde estava internado.

O autor dos disparos fatais, Marco Francisco do Nascimento, de 30 anos, se matou com um tiro na cabeça ainda dentro do hospital.

Ausência no velório

De acordo com a polícia, a mulher do fazendeiro pode ter envolvimento no crime. Ela não estava presente no velório, o que chamou a atenção das autoridades. Além disso, ela contou que tinha um caso com o PM.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Elisângela pode informar a Polícia Civil por meio do telefone (18) 3264-1333.

Um preso até agora

Na segunda-feira (26), uma operação prendeu temporariamente um homem suspeito de participar da emboscada que resultou na tentativa de assassinato do fazendeiro. O homem, que não teve a identidade revelada, negou as acusações.

No celular da vítima, a polícia encontrou uma troca de mensagens entre Airton e uma mulher supostamente chamada Sara Maria, uma conta falsa. Essa mulher teria mandado mensagem dizendo que o carro dela havia quebrado próximo ao canavial e pediu ajuda à vítima.

O fazendeiro foi encontrado no km 116 da Rodovia Jorge Bassil Dower daquele dia. Fingiu estar morto e, quando os agressores foram embora, conseguiu pedir ajuda. Acabou levado para a Santa Casa, onde foi assassinado.

