Pai se muda com o filho de 3 anos de SP para Egito sem avisar a mãe; Polícia Civil investiga

Um homem se mudou de Valinhos, no interior de São Paulo, para o Egito com o filho de apenas 3 anos de idade sem o conhecimento da mãe. O caso é investigado pela Polícia Civil de Campinas.

Karin Rachel Aranha Mohamed Fayz, a mãe da criança, passou alguns meses em Londres, na Inglaterra, a trabalho. Ao voltar ao Brasil, na semana passada, encontrou o apartamento vazio e descobriu a fuga do companheiro.

“Ele falou que ia me buscar, mas quando cheguei no aeroporto não tinha ninguém. Eram 23h30, fiquei até 1h esperando, consegui um Uber de Guarulhos até Valinhos e quando cheguei em casa meu apartamento estava quebrado, depredado, sujo. Ele levou as roupas dele, do Adam, todos os nossos documentos, inclusive os meus, e o dinheiro que estava em conta”, afirmou Karin à EPTV, afiliada da TV Globo.

Segundo o porteiro, o homem saiu do apartamento com a criança no dia anterior à chegada da esposa.

O marido escreveu a Karin dizendo que o filho está bem cuidado e que, quando quisesse vê-lo, ela seria bem-vinda. Na mesma mensagem, afirmou que o relacionamento do casal acabou, mas que ela sempre seria mãe da criança.

Busca por justiça

Karin procurou uma advogada e elas acionaram as autoridades. A Justiça de Valinhos chegou a emitir um documento proibindo que o pai saísse do Brasil com o filho, mas no dia seguinte, durante uma videochamada, a mãe teve certeza sobre a viagem do marido ao Cairo, onde o menino tem parentes.

A advogad entrou em contato com o Ministério da Justiça no sábado (24), por e-mail, mas ainda não havia tido retorno.

A Polícia Civil informou que a ocorrência está sendo investigada pelo 5°DP de Campinas e que a Polícia Federal e o Conselho Tutelar foram acionados.

O Itamaraty afirmou que casos envolvendo menores de idade são de competência do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Enquanto isso, Karin mantém contato com o filho por fotos e vídeos enviados diariamente pelo ex-marido.

