‘Naruto’, do Trenzinho da Alegria, é morto por traficantes em confronto em MG

Um dos integrantes do grupo Trenzinho da Alegria, que se apresenta com a fantasia do personagem ‘Naruto’, foi morto por traficantes na noite do último sábado, em Governador Valadares, em Minas Gerais. A notícia é do jornal Correio 24h.

Segundo as testemunhas, os traficantes chegaram de carro, ficaram ao lado da carreta durante a apresentação e começaram a atirar. Três funcionários do ‘Trenzinho’ também estavam armados e revidaram, iniciando uma troca de tiros.

O homem fantasiado como Naruto, de 44 anos, foi atingido na cabeça e socorrido ao hospital local, onde veio a falecer. O carro com os suspeitos fugiu do local, mas foi encontrado depois pela polícia. Dois jovens de 22 e 23 anos e dois adolescentes, de 15 e 16 anos foram detidos. Há mais um envolvido no crime que ainda não foi localizado.

Coincidência ou não, na quarta-feira da semana passada outro integrante do grupo foi baleado. Um adolescente que representava o ‘Quico’, do seriado mexicano ‘Chaves” levou um tiro durante apresentação e foi internado em estado grave.

A polícia ainda não sabe se as vítimas foram aleatórias ou se há alguma ligação direta com o tráfico de drogas na cidade. Não está descartada também a possibilidade do confronto ser uma briga de gangues locais.

Naruto é um dos animes mais populares do mundo (Naruto)

Naruto é um mangá, histórias em quadrinhos feitas no Japão, que virou personagem de um desenho popular na TV brasileira.