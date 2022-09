Dois sortudos dividem o prêmio da Lotofácil; loteria volta hoje e pode pagar R$ 1,5 milhão

Dois apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 2624 da Lotofácil, que foi sorteado na noite de terça-feira (27), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Segundo a Caixa Econômica Federal, eles são das cidades de Teresópolis, no Rio de Janeiro, e Chapecó, em Santa Catarina. Cada um ganhou prêmio de R$ 552.049,79.

Os números sorteados foram:

02, 04, 05, 07, 08

12, 14, 17, 18, 20

21, 22, 23, 24, 25

No total, 438 apostadores acertaram 14 números e vão receber, cada um, R$ 755,07. Outras 12.500 pessoas fizeram 13 acertos e ganharam R$ 25.

A loteria volta a ser sorteada na noite desta quarta-feira (28), com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. Para concorrer, os interessados devem fazer suas apostas até as 19h pela internet ou em qualquer casa lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 2,50.

É preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e torcer. Fatura prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

LEIA TAMBÉM: