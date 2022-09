Confira o que muda no trânsito e no transporte público da Capital no domingo de eleição

Algumas mudanças no trânsito e no transporte público da cidade de São Paulo estão previstas para o próximo domingo (2), dia do primeiro turno das eleições.

Segundo a Prefeitura, a SPTrans manterá a frota de ônibus reforçada para facilitar o acesso dos eleitores aos locais de votação. As linhas irão operar com cerca de dois mil veículos a mais e capacidade equivalente aos sábados.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), por sua vez, irá monitorar o trânsito nos principais corredores da cidade, tanto no sábado (1º) e no domingo. A operação de trânsito junto às zonas eleitorais será intensificada especialmente no domingo, das 7h às 18h.

Confira as interdições:

Rua Francisca Miquelina, entre as ruas Dona Maria Paula e Aguiar de Barros, na Bela vista, da 00h de sábado às 24h de domingo. A alternativa será seguir pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio e Rua Aguiar de Barros;

Rua Américo Falcão entre as ruas Jacaratinga e Estância, no Campo Limpo, das 6h de sábado às 24h de domingo. A alternativa para os veículos oriundos da Estrada do Campo Limpo, sentido bairro, será seguir pelas ruas Américo Falcão, Jacaratinga, Estância e Américo Falcão. Os veículos oriundos da Rua Américo Falcão com destino à Estrada do Campo Limpo, deverão seguir pelas ruas Estância, Cajanga e Batista Crespo, e Estrada do Campo Limpo;

Rua Elísio Ferreira, entre a Rua Dr. Felice Buscaglia e a Avenida Ragueb Chohfi, em São Mateus, sexta-feira (30) e sábado, das 6h às 14h, e no domingo das 16h às 24h. A alternativa para os veículos oriundos da Rua Elísio Ferreira será seguir é seguir pelas ruas Dr. Felice Buscaglia e Embaixador Ildefonso Falcão;

Avenida Paula Ferreira, entre as ruas Jesuíno de Brito e Anastácio de Souza Pinto, na Freguesia do Ó, sexta-feira e sábado, das 6h às 14h, e no domingo, das 16h às 24h. A alternativa para os veículos oriundos da Avenida Paula Ferreira é seguir pela rua da Bica e Avenida Itaberaba.

Mais alterações

Elevado Pres. João Goulart será liberado ao tráfego para melhorar as condições de acessibilidade entre as zonas Leste e Oeste;

Fica liberado o estacionamento nas vias e logradouros públicos, sinalizadas com placas proibindo o estacionamento, R6-a (proibido estacionar), exceto:

- Nos corredores exclusivos de ônibus do sistema de transporte público;

- Nas vias com faixas exclusivas de ônibus à direita ou à esquerda;

- Nas vias de trânsito rápido.

A Zona Azul funcionará de acordo com a sinalização local.

