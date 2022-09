Confira as dezenas da Lotofácil sorteadas nesta quarta-feira

Após dois apostadores dividirem o prêmio do último sorteio, a Lotofácil retorna nesta quarta-feira (28) com seu prêmio básico de R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa.

Confira as dezenas sorteadas para a Lotofácil:

03, 04, 05, 07, 08

09, 10, 11, 12, 13

18, 19, 20, 21, 25

LEIA TAMBÉM:

SORTEIO DE TERÇA-FEIRA

Ontem, dois apostadores das cidades de Teresópolis, no Rio de Janeiro, e Chapecó, em Santa Catarina, ganharam R$ 552.049,79 cada um da loteria.

No total, 438 apostadores acertaram 14 números e receberam cada uma R$ 755,07. Outras 12.500 pessoas fizeram 13 acertos e ganharam R$ 25. Clique e veja os números da Lotofácil de terça-feira.

Super Sete sorteia R$ 1,8 milhão

Nesta quarta-feira, o concurso 301 da Super Sete vai pagar um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão para quem acertar as sete dezenas sorteadas.

Confira os sete números da Super Sete desta quarta-feira:

0, 4, 2, 0, 8, 9, 8

Veja também os números da Lotomania

05, 13, 16, 20, 23

25, 27, 44, 45, 52

55, 62, 63, 67, 68

86, 87, 89, 91, 97