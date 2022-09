Chuva persiste na Cidade de SP; terça-feira teve alagamentos, quedas de árvores e até de muro

A quarta-feira (28) amanheceu chuvosa na Cidade de São Paulo, com registro de temperatura mínima de 15°C, segundo dados das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da prefeitura. De acordo com o órgão, a previsão é que a máxima não passe dos 17°C e que o tempo permaneça instável, com precipitações a qualquer momento.

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdex) mantém o estado de atenção para baixas temperaturas em toda a capital paulista desde a manhã do último domingo (25).

Apesar da chuva persistente, não há previsão de que ela cause transtornos hoje como os registrados na tarde e noite de terça-feira (27), quando a capital chegou a entrar em estado de atenção.

Na ocasião, foram registrados pontos de alagamento em diversos pontos da cidade, além de queda de árvores e até o desabamento de um muro de contenção na obra da Linha 6-Laranja do Metrô, na Pompeia, que já sofreu com danos da chuva anteriormente. Ninguém ficou ferido.

Segundo o CGE, houve o registro de ruas alagadas na região de Arthur Alvim, na Zona Leste, além de outros pontos que ficaram intransitáveis na Avenida Deputado Emilio Carlos, na Zona Norte, e na Rua Ministro Edmundo Lins, na Zona Oeste.

Já o Corpo de Bombeiros confirmou que foram registradas queda de árvores nos bairros de Perdizes, Itaim Bibi, Santo Amaro e Consolação. Muitos dos galhos atingiram a fiação elétrica, deixando os moradores sem luz.

A Enel destacou que a situação foi normalizada aos poucos, mas na Zona Norte ainda havia áreas sem energia até a manhã desta quarta-feira.

Ocorrências devido às chuvas no período das 00h00 às 07h55 Capital e Região Metropolitana.

09 chamados p/ queda de árvores;

00 chamados p/ desabamentos/desmoronamento;

00 chamados p/ enchentes.

Nenhuma vítima ferida até o momento. — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 28, 2022

O que esperar para o restante da semana

A chegada de uma frente fria intensificou as áreas de instabilidade desde a última segunda-feira (26), provocando chuva por todo o Estado de São Paulo. O tempo chuvoso, por sua vez, impede que a temperatura se eleve muito.

Assim, os paulistas vão enfrentar dias com tempo instável e chuva frequente até o fim da semana. Nuvens carregadas vão continuar sobre São Paulo, mesmo após o afastamento desta frente fria, destaca o Climatempo.

