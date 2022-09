Vítima diz que 50 pessoas participavam de festa de casamento quando laje desabou: “Nasci de novo”

Uma das vítimas do desabamento de uma laje durante uma festa de casamento, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, contou que tudo aconteceu muito rápido. Anna Carolina Pereira Carneiro, de 26 anos, que era madrinha, disse que 50 convidados estavam no salão de uma chácara, quando a estrutura não suportou o peso e veio abaixo. Os noivos não se feriram.

“Meu filho [de 1 ano e 8 meses] mesmo estava no colo do meu pai e junto com meu avô do lado que não desabou. Não dá para saber o que causou. Mas eu nasci de novo”, disse.

O acidente aconteceu na noite de sábado (24) no bairro Mombaça. Anna Carolina contou em entrevista ao site G1 que a cunhada casou no civil no mesmo dia pela manhã e, durante a noite, os convidados se reuniram na chácara para a comemoração. O desabamento deixou 12 pessoas feridas, incluindo a madrinha, que foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros.

“Foi tudo muito rápido. Estávamos sentados na parte do salão, quando desmoronou a parte do lado esquerdo, onde eu estava, por volta das 19h30. Eu fiquei presa no concreto e me agarrei nele para não rasgar ainda mais a pele. Meu esposo e homens que estavam lá tiraram a coluna em cima da perna”, contou Anna.

A jovem sofreu fraturas no fêmur e tíbia e vai precisar passar por uma cirurgia. “Eu fiquei em choque nem chorei de início. Quando vi minha perna presa no concreto e quebrada, aí que minha ficha caiu. E eu só queria saber do meu filho. Ele ficou bem, não caiu nem se machucou, graças a Deus. Quando o bombeiro chegou, eu desabei. Muita dor e muito medo de morrer”, relatou ela.

Noivos em choque

A madrinha contou, ainda, que outros parentes dela sofreram ferimentos, como a sogra e uma prima. Os noivos não ficaram feridos, mas estão muito tristes com o que aconteceu.

“Eles [noivos] estão em choque. Eu ainda estou em estado de choque pelo que aconteceu. Fecho os olhos e vejo tudo, mas uma hora vai melhorar. Graças a Deus todo mundo vivo, apenas com machucado. Deus amparou a gente o tempo todo. Ainda não se sabe se eles vão pedir ressarcimento, mas devem entrar em contato com o dono [da chácara], sim.”

Investigação

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 19h30 para a ocorrência, registrada na Estrada Mário Alesina. A corporação socorreu as vítimas para hospitais da região, sendo algumas delas com fraturas expostas.

A Prefeitura de Itapecerica da Serra informou que a Defesa Civil foi acionada para avaliar os danos sofridos no imóvel. As causas do acidente ainda são investigadas pelas autoridades.

Já a Secretaria da Segurança Pública (SSP) destacou, em nota, que o caso é investigado pela Polícia Civil. “A perícia esteve no local e a equipe da unidade ouvirá as partes para auxiliar na completa elucidação dos fatos. Detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial”, destacou o órgão.

Outro caso na mesma cidade

O caso aconteceu menos de uma semana de um desabamento em uma empresa localizada na cidade, quando nove pessoas morreram, sendo sete mulheres e dois homens, e 31 ficaram feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu na Estrada Ferreira Guedes. Ao todo, 20 viaturas foram enviadas ao local e 79 bombeiros trabalham na ocorrência. No Twitter, a corporação divulgou um vídeo que mostra como ficou a estrutura interna do local (veja abaixo).

O Corpo e Bombeiros de SP atende desde às 08h55 a um desaba/o na região de Itapecerica da Serra. Contamos com Equipes de vários Órgãos de Apoio: GRAU, SAMU, Polícia Militar, Defesa Civil, Comando de Aviação, dentre outros. Em atendimento. 20 vtrs do CB, efetivo de 79 homens. pic.twitter.com/7tW1WOCZjd — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 20, 2022

Segundo a major do Corpo de Bombeiros Luciana Soares, cerca de 64 trabalhadores estavam no auditório de um galpão da empresa quando a laje veio ao chão.

O candidato a deputado estadual Jones Donizette (Solidariedade) e a candidata a deputada federal Ely Santos (Republicanos) visitavam a empresa no momento do desabamento. Ambos ficaram feridos.

A Polícia Civil de São Paulo investiga as causas do desabamento. Uma das suspeitas é que a sobrecarga na estrutura do auditório tenha provocado o acidente. Segundo os Bombeiros, o imóvel estava sem o laudo de vistoria, o AVCB.

