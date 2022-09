Vacinação contra covid-19, gripe, poliomielite e mais doenças continua hoje em São Paulo

A vacinação contra covid-19, gripe, poliomielite e sarampo, além das imunizações previstas no Calendário Nacional de Vacinação, continua nesta terça-feira (27) nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas e megapostos na cidade de São Paulo.

Quanto ao coronavírus, crianças de 3 a 4 anos sem comorbidades já podem receber a primeira dose da vacina. Os responsáveis devem apresentar documento de identificação do menor, e a segunda dose será aplicada 28 dias após a primeira.

A segunda dose adicional (DA2) da vacina está disponível para toda a população acima de 18 anos de idade. Para receber o imunizante, o cidadão precisa ter recebido a primeira dose adicional (DA1) há pelo menos quatro meses. Já a terceira dose adicional (DA3) está disponível para as pessoas imunossuprimidas com mais de 40 anos, seguindo o mesmo critério de prazo.

A população com 18 anos ou mais que iniciou o esquema vacinal com o imunizante da Janssen já pode receber a terceira dose adicional, desde que tenha tomado a segunda dose adicional há pelo menos quatro meses.

Mais vacinas

UBSs e AMAs/UBSs Integradas realizam também a vacinação voltada ao público infantil, com a disponibilização de imunizantes como tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), BCG, pentavalente, vacina inativada poliomielite (VIP), vacina oral poliomielite (VOP), pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, HPV e pneumo 23.

A Secretaria Municipal de Saúde anunciou a ampliação da oferta da vacina contra o HPV para os meninos de 9 e 10 anos de idade (antes restrita à faixa de 11 a 14 anos). Para meninas, a vacina continua disponível na faixa de 9 a 14 anos.

Além disso, adolescentes de 13 e 14 anos, de ambos os gêneros, também podem ser imunizados contra o meningococo ACWY, vacina antes voltada apenas à faixa etária de 11 a 12 anos. Essa última medida é temporária e vale até junho de 2023, conforme definição do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A vacina contra o vírus influenza, causador da gripe, está disponível para toda a população com idade acima de seis meses.

Para a vacina contra o sarampo, estão elegíveis crianças acima de seis meses e menores de cinco anos, profissionais de saúde e nascidos a partir de 1960.

Contra a poliomielite, a Secretaria Municipal da Saúde participa, até 30 de setembro, da campanha nacional de vacinação, para crianças a partir de um ano até 4 anos e 11 meses de idade.

Na cidade de São Paulo, a vacinação acontece todos os dias da semana em unidades de saúde e demais endereços. Acesse o Vacina Sampa e confira. Lembrando que as UBSs e AMAs/UBSs Integradas ficam abertas até as 19h, enquanto os Megapostos funciona, até as 17h.

LEIA TAMBÉM: