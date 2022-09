Três sortudos dividem o prêmio principal da Lotofácil; loteria volta hoje com R$ 1,5 milhão

Três apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 2623 da Lotofácil, que foi sorteado na noite de segunda-feira (26) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Dois deles são de São Paulo e o terceiro de Pedreiras, no Maranhão. Segundo a Caixa, cada um levou prêmio de R$ 1.186.438,93.

Os números sorteados na Lotofácil foram:

01, 04, 05, 06, 07

10, 11, 12, 13, 15

16, 18, 22, 23, 24

No total, 543 apostadores acertaram 14 pontos e vão receber, cada um, R$ 1.253,91. Outros 16.684 sortudos marcaram 13 números e ganharam R$ 25.

A Lotofácil volta a ser sorteada na noite desta terça-feira (27), com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. Para concorrer, os interessados devem fazer suas apostas até as 19h pela internet ou em qualquer casa lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 2,50.

É preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e torcer. Fatura prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Quina

Já o concurso 5959 da Quina, que também foi sorteado na noite de segunda-feira, não teve ganhadores na faixa principal. Mas 171 apostadores fizeram a quadra e vão receber, cada um, R$ 3.363,48. Outras 10.447 pessoas fizeram três pontos e ganharam R$ 52,43.

Os números sorteados na Quina foram:

06, 13, 24, 31, 48

A loteria também volta a ser sorteada nesta noite, com prêmio acumulado de R$ 12,5 milhões. Quem quiser tentar a sorte deve marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

O preço da aposta simples é de R$ 2. Os palpites podem ser feitos até as 19h em qualquer casa lotérica do Brasil ou via canais digitais da Caixa Econômica Federal.

