São Paulo registra quinta morte por meningite desde julho; paciente era da zona leste da cidade

A cidade de São Paulo confirmou nesta terça-feira a quinta morte por meningite meningogócica do tipo C na cidade desde 16 de julho. A vítima era uma mulher de 42 anos, moradora da região entre a Vila Formosa e o Aricanduva, na zona leste da cidade.

Desde julho a Capital registrou outros quatro casos de meningite tipo C em adultos de 20, 21 e 61 anis e em um bebê de 2 meses, segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com a prefeitura, apesar dos casos, o número de mortes por meningite neste ano ainda está abaixo do registrado em 2019. Neste ano, de janeiro até ontem, 56 casos foram notificados na Capital. Em 2019, no mesmo período, 158 casos haviam sido notificados.

A Secretaria também informou que assim que recebe a confirmação dos casos inicia uma série de ações preventivas junto à Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) para identificar e medicar parentes que conviveram ou morem com o doente e intensificar a cobertura vacinal entre moradores de 3 meses e 64 anos contra a doença na região.

O que é a meningite?

A meningite caracteriza-se pela inflamação das meninges, as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Pode ser causada por fungos, vírus e bactérias e se não tratada a tempo pode levar à morte.

Para prevenir a doença, basta procurar um posto de saúde da cidade de São Paulo e tomar a vacina oferecida gratuitamente.