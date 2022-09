Mulher é morta com 27 facadas no Rio de Janeiro; ex-marido é suspeito e está foragido

Diarista é encontrada morta com 27 facadas no RJ (Reprodução/Redes sociais)

Uma diarista de 27 anos foi encontrada morta com 27 facadas na noite da última sexta-feira (23), na comunidade do Fallet-Fogueteiro, no Rio de Janeiro. O principal suspeito é seu ex-marido, considerado foragido.

Segundo parentes e amigos de Michele da Conceição Alexandrino Leite, ela e Pablo Souza da Silva não estavam mais juntos, mas ele não aceitava o fim do relacionamento de 11 anos. A vítima, inclusive, tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro.

Familiares tentavam contato com Michele, mas ela não atendia o telefone. Decidiram, então, ir até a casa dela. Chegando lá, já encontraram a jovem sem vida.

Justiça

O enterro da diarista aconteceu no domingo (25), sob forte comoção. Parentes seguravam cartazes pedindo justiça.

A Delegacia de Homicídios da Capital assumiu o caso e vai investigar a morte de Michele, que deixou três filhos. O suspeito, que possui passagens pela polícia por tráfico e uso de drogas, segue sendo procurado.

