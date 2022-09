Mega-Sena corre amanhã; saiba mais sobre o prêmio milionário de R$ 200 milhões

Quem sonha em botar as mãos em uma das maiores boladas sorteadas neste ano tem até amanhã para garantir sua aposta na Mega-Sena. O prêmio não deve frustrar as expectativas de nenhum dos apostadores nesta quarta-feira. Afinal, são nada menos do que R$ 200 milhões para quem acertar os seis números mágicos.

Para ter uma chance de levar esse caminhão de dinheiro para casa, os apostadores tem que garantir suas apostas até 19h desta quarta. Pode ser uma aposta simples, que custa R$ 4,50, ou uma aposta com mais números marcados no volante, se o apostador quiser dar uma ajudinha para a sorte. Não importa!

O importante é que a partir das 20h o prêmio milionário será sorteado pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, que fica na avenida Paulista, em São Paulo. Nos sorteios das edições passadas ninguém levou a bolada na faixa principal, e a expectativa é que o prêmio saia amanhã.

SORTEIO DE SÁBADO

Foto: Reprodução

O sorteio de sábado viu a loteria mais uma vez sair sem nenhum ganhador e o prêmio principal acumular.

LEIA TAMBÉM: Adolescente que matou cadeirante em ataque à escola na Bahia usou revólver do pai

Quase três centenas de apostadores (294) viram, com os olhos esbugalhados, cinco das seis dezenas que apostaram serem sorteadas e por muito pouco eles não dividiram o famoso prêmio da Mega-Sena. Mas eles ganharam, cada um, R$ 44.862,56.

Também receberam prêmios da loteria os apostadores que acertaram apenas quatro números. Foram 20.572 e cada um deles levou R$ 915,91.

Para ver os números sorteados no último sábado, clique aqui.