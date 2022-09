José Dumont: Advogado de menino que teria sido abusado diz que “foi tudo premeditado” pelo ator

O advogado André Garcia, que defende a família do adolescente de 12 anos, que teria sido abusado por José Dumont, afirma que o ator “premeditou” o crime. Em entrevista ao “Jornal da Record”, da RecordTV, o defensor disse que o artista se aproximou usando da sua fama já com o objetivo de se aproveitar do menor.

“Foi tudo muito premeditado. Primeiro ele ganhou a confiança para, depois, atacar”, afirmou Garcia.

Dumont está preso desde o último dia 15, quando enquanto agentes investigavam o suposto abuso sexual ao menino de 12 anos e encontraram imagens de sexo envolvendo crianças no celular e computador do artista.

Assim, ele foi denunciado pelo Ministério Público por adquirir, possuir e armazenar em seu computador e em seu telefone celular fotografias e vídeos contendo cenas de pornografia envolvendo menores de diversas idades. A Justiça acatou a denúncia e o ator virou réu no caso.

Após a prisão dele, a defesa entrou com um pedido de habeas corpus, alegando que o ator pagaria uma fiança no valor de R$ 40 mil e que colabora com as investigações. A solicitação, no entanto, foi negada pela Justiça e ele segue preso na Casa do Albergado Crispim Ventino, em Benfica, na Zona Norte do Rio.

Depois que o pedido de liberdade foi negado, a defesa já recorreu. Agora a medida aguarda um parecer dos juízes da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Abuso do adolescente

O caso passou a ser investigado depois que câmeras de segurança do condomínio onde o ator mora, no Bairro do Catete, na Zona Sul do Rio, mostraram ele beijando e fazendo carícias no menor de 12 anos.

No documento em que pediu a soltura, a defesa diz que Dumont “se considera” um padrinho do menino e conhecia toda a família dele. Como eles têm uma vida simples e difícil, o artista se compadeceu e passou a ajudar o garoto financeiramente, além de dar roupas e presentes. Por isso, fez um depósito na conta dele.

“O agravado possui muito carinho pela criança e se considera padrinho da mesma, razão pela qual passou a ajudar a família com presentes, roupas e dinheiro. Ele chegou a frequentar a casa da criança e conheceu a sua família, o que mostra que jamais houve problemas de reação entre todos”, destacou a defesa do ator.

No entanto, segundo as investigações, o artista teria feito um depósito de R$ 1 mil para o garoto após o abuso sexual.

Ator José Dumont foi preso e se tornou réu por armazenar pornografia infantil (Divulgação/Polícia Civil)

Mãe do menino pede justiça

A mãe do adolescente de 12 anos, que teria sido abusado sexualmente, também deu entrevista ao “Jornal da Record” e contou que o ator se aproximou do garoto dando dicas de atuação e afirma que nunca desconfiou de qualquer ato ilícito. A mulher destacou que o artista sempre foi muito atencioso e que ficou “chocada” ao descobrir sobre o abuso.

“[Quero] Justiça. Que ele pague pelo que ele fez e que não faça isso com nenhuma criança mais”, disse a mãe.

A mulher destacou que o filho sempre demonstrou interesse na carreira de ator e, por isso, ficou encantado ao conhecer Dumont, famoso por diversos personagens na TV ao longo de 40 anos de carreira.

“O meu filho começou a fazer teatro na escola e ele é uma criança que gosta de filmes, séries e acompanha essas coisas. Por ele gostar disso, ele soltou o interesse de querer ser ator e começou a fazer teatro na escola”, contou ela.

Assim, Dumont conheceu o garoto enquanto frequentava o comércio da família. “E aos finais de semana, ele [menino] vinha até o meu comércio e foi daí que ele conheceu [o José Dumont]. Ele nunca foi até a casa do ator. Aos finais de semana, quando o meu filho ia até o meu comércio, ele [José Dumont] era cliente frequente e sempre perguntava como ele estava no teatro”, relatou a mãe.

A mãe disse, ainda, que nunca deixou o filho sozinho com o ator. Eles apenas se distanciavam das vistas dela quando o artista ia até a portaria do comércio. “Não despertava nada em mim de desconfiança. Eu não desconfiei de nada. Sempre bem atencioso. Não tive nenhuma desconfiança.”

Suspeita de abuso sexual na Paraíba

Após a prisão do ator, o Ministério Público da Paraíba (MPPB) informou, no último dia 19, que reabriu uma investigação contra Dumont sobre estupro de vulnerável. O crime em questão envolveria menores com idades entre 8 e 14 anos e teria ocorrido em 2009, em um apartamento em que ele se hospedava, no município de Cabedelo.

A denúncia sobre esse caso também partiu de vizinhos e, segundo o MPPB, a Promotoria de Justiça tomou as medidas necessárias, mas na investigação não encontrou elementos suficientes para denunciar Dumont à Justiça na época. Agora, o caso será retomado com a oitiva das vítimas e de testemunhas.

O ator também deve ser ouvido por meio de videoconferência nos próximos 30 dias.

