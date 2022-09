Em novo ataque, adolescente de 13 anos ateia fogo em escola na Bahia

Escola foi incendiada em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina (Reprodução)

Um dia depois de um estudante invadir uma escola e matar uma cadeirante em uma escola na Bahia, outro caso foi registrado nesta terça-feira, desta vez na Chapada Diamantina.

Um aluno de apenas 13 anos invadiu a escola Municipal Yeda Barradas Carneiro, em Morro do Chapéu, armado com uma faca e coquetéis molotov escondidos em sua mochila e ateou fogo em uma das salas de aula. Uma coordenadora tentou intervir e acabou ferida com um golpe de faca,

O jovem é estudante do 8º ano da escola e, segundo testemunhas, teria deixado a sala de aula e ido ao banheiro para colocar uma roupa preta com capuz. Na volta, mandou que todos os estudantes deixassem a sala, pois iria queimar tudo.

VÍDEO: Adolescente tenta atacar colegas e põe fogo em escola no Morro do Chapéu https://t.co/vwGmYnlqBN pic.twitter.com/KecwvQ9p48 — BN Municípios (@BNMunicipios) September 27, 2022

Ele usou garrafas com gasolina em seus coquetéis molotov e conseguiu incendiar parcialmente a sala de aula, mas o fogo foi rapidamente controlado e não causou maiores danos.

Acionada, a Polícia Militar deteve o adolescente com a faca e as bombas. O garoto foi encaminhado ao Conselho Tutelar, que devera tomar as medidas necessárias,

Segundo os professores, o adolescente, cujo nome não foi revelado, sempre teve um comportamento tranquilo em sala de aula e nunca se envolveu com problemas, por isso todos ficaram surpresos.