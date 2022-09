Ciclista é derrubado e tem bike roubada por gangue na Rodovia dos Imigrantes, em SP

Um ciclista foi alvo de uma gangue no acostamento do km 18 da Rodovia dos Imigrantes, em Diadema, na Grande São Paulo, no último domingo (25). Ele foi derrubado e teve sua bike, avaliada em R$ 15 mil, roubada.

A Polícia Civil analisa um vídeo que circula nas redes sociais para tentar identificar os criminosos. Assista à cena, divulgada mais cedo no “Bom Bia Brasil”, da TV Globo:

Um grupo de ciclistas andava pela Rodovia dos Imigrantes, Grande SP, quando foi cercado por ladrões. Um dos homens que pedalava caiu e teve a bicicleta roubada: https://t.co/82G4Ep23DN #BomDiaBrasil pic.twitter.com/hYz9WQIgK5 — Bom Dia Brasil (@BomDiaBrasil) September 27, 2022

A abordagem

O educador físico Guilherme Trevisani, de 46 anos, ciclista dono da bike roubada, falou ao “G1″ sobre o ocorrido. Ele contou que estava com dois amigos pedalando quando foi abordado por um grupo de pelo menos cinco jovens. Eles pularam o muro de proteção da pista e foram em sua direção. Um dos assaltantes, então, o derrubou da bicicleta.

A cena foi gravada pela câmera do capacete do amigo Brunno Tozzo, que integrava o grupo. O vídeo foi encaminhado para a polícia.

Após o roubo ao ciclista, a PM (Polícia Militar) informou que intensificou o patrulhamento na região.

Nenhum suspeito pelo crime foi preso até agora. A bike levada também não foi localizada.

