Bolsonarista morre após ser esfaqueado em bar em Santa Catarina; suspeito é apoiador do PT

A Polícia Civil investiga a morte de Hildor Henker, de 34 anos, que foi esfaqueado durante uma briga em um bar em Rio do Sul, em Santa Catarina. Segundo a corporação, a vítima usava uma camiseta em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e teria discutido com um homem, de 58 anos, que é conhecido por ser simpatizante do Partido dos Trabalhadores (PT). A suspeita é que o crime tenha ocorrido por desavenças políticas.

O caso aconteceu na tarde do último sábado (24). Após ser esfaqueado, Henker chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo (25).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima e o suspeito, que não eram parentes, estavam em um bar, bebendo juntos, quando começaram a discutir. Em seguida, o suspeito pegou uma faca e atacou Henker.

O delegado Juliano Tumitan, responsável pelas investigações, diz que nenhuma hipótese para o crime foi descartada, mas a principal suspeita é uma desavença política entre os envolvidos.

“A vítima estava com uma camiseta do Bolsonaro e o suspeito é conhecido por ser simpatizante do PT. Mas eu volto a frisar que não tem nada que confirme a questão política como principal motivo da discussão entre os dois. Está tudo em aberto e todas as hipóteses são aventadas”, disse o delegado em entrevista ao site UOL.

Ainda segundo o delegado, depois do crime, o suspeito entrou em contato com a esposa, avisou sobre o ocorrido e fugiu. O homem, que já tem passagens por lesão corporal e injúria, é procurado. No entanto, não tinha sido localizado até a manhã desta terça-feira (27).

Morte no Ceará

Outra briga em um bar resultou na morte de Antônio Carlos Silva de Lima, de 39 anos, em Cascavel, no Ceará, no último sábado. Segundo o jornal “O Povo”, a vítima era apoiadora do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e foi atacada a facadas depois que um homem entrou no local perguntando quem iria votar no petista.

Polícia procura matador de eleitor de Lula no Ceará (Reprodução)

Testemunhas disseram que teve início uma discussão política e os nomes de Lula e Bolsonaro foram mencionados várias vezes durante a confusão.

Em determinado momento, o suspeito, cujo nome ainda não foi revelado, sacou a faca e deu uma facada na costela de Lima, que nunca teve passagem pela polícia. Ele ainda foi socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, a Polícia Civil já identificou o suspeito e está fazendo diligências para prendê-lo. O matador sumiu de sua residência e está foragido.

Lima trabalhava como caseiro em um sítio da região e tinha um filho de 10 anos. Ele foi enterrado no domingo na cidade de Cascavel.

