Bebê de apenas 3 meses morre após teto de igreja desabar

Um bebê de apenas três meses morreu após parte do teto de uma igreja desabar no município de Maracaçumé, no Maranhão. O caso foi registrado na Igreja Adventista de Sétimo Dia na tarde do último sábado (24). Outras 20 pessoas ficaram feridas.

Felipe Mendes Sousa estava junto com a mãe e morreu ainda no local. As demais pessoas atingidas tiveram ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros não foi acionado para a ocorrência. A Polícia Civil, por sua vez, já abriu um inquérito para investigar o caso e entender o que teria causado o desabamento que culminou na morte do bebê. O resultado da perícia é aguardado.

A igreja tinha passado por uma reforma recentemente, incluindo o teto.

Notas de pesar

O prefeito de Maracaçumé, Tio Gal (PL), publicou uma nota de pesar lamentando o ocorrido. “Que o Espírito Santo de Deus conforte a todos os familiares e amigos”, diz a legenda do post feito nas redes sociais da Prefeitura.

Já a Igreja Adventista do Sétimo Dia informou que lamenta o acidente. “Desde o momento do ocorrido, a Igreja acionou imediatamente seus líderes e representantes, que se deslocaram ao local para prestar todo o suporte necessário às famílias. Enquanto aguardamos respostas técnicas das autoridades, a Igreja está tomando todas as medidas para minimizar os efeitos do acidente”, afirmou a igreja, em nota.

