Acumulada, Quina pode pagar R$ 12,5 milhões nesta terça-feira

A Quina, concurso 5960, pode pagar R$ 12,5 milhões nesta terça-feira (27) ao acertador das cinco dezenas premiadas. Isso porque ontem (26) ninguém adivinhou a sequência da sorte.

O sorteio acontece a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do Brasil ou pela internet. O preço da aposta simples é de R$ 2.

É preciso marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

No sorteio de segunda-feira, 171 pessoas fizeram a quadra (quatro dezenas) e vão receber, cada uma, R$ 3.363,48. Outras 10.447 pessoas fizeram o terno (três pontos) e ganharam R$ 52,43.

Os números sorteados na Quina foram:

06, 13, 24, 31, 48

Lotofácil

Três apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 2623 da Lotofácil, que foi sorteado na noite de ontem. Dois deles são de São Paulo e o terceiro de Pedreiras, no Maranhão. Segundo a Caixa Econômica Federal, cada um levou prêmio de R$ 1.186.438,93.

Os números sorteados na Lotofácil foram:

01, 04, 05, 06, 07

10, 11, 12, 13, 15

16, 18, 22, 23, 24

No total, 543 apostadores acertaram 14 dos 15 pontos e vão receber, cada um, R$ 1.253,91. Outros 16.684 sortudos marcaram 13 números e vão ganhar apenas R$ 25.

A Lotofácil volta a ser sorteada na noite de hoje, com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

É preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e torcer. Fatura prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima custa R$ 2,50.

