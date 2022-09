Veja os números da Lotofácil de R$ 4 milhões sorteados nesta segunda-feira

A Lotofácil de hoje está com premiação acumulada e deve pagar a quem acertar as quinze dezenas um prêmio bom para começar o mês de outubro com o pé direito. São R$ 4 milhões para quem levar o prêmio sozinho.

Confira os números da Lotofácil para esta segunda-feira, 26 de setembro:

01, 04, 05, 06, 07

10, 11, 12, 13, 15

16, 18, 22, 23, 24

LEIA TAMBÉM: Quina acumula e prêmio chega a R$ 11,5 milhões

SORTEIO DE SÁBADO

Ninguém levou o prêmio da loteria no último sorteio, realizado no sábado. Duzentos e trinta apostas marcaram 14 números e cada uma delas mordeu R$ 1.675,12. Outras 9.456 apostas acertaram apenas 13 números, mas mesmo assim receberam R$ 25 cada. Veja os números sorteados para a Lotofácil.

Super Sete também está acumulada

Outra loteria que continua com prêmio acumulado é a Super Sete, que nesta segunda-feira deve pagar R$ 1,7 milhão ao apostador que acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Veja as sete dezenas do concurso 300 da Super Sete:

5, 1, 3, 1, 3, 8, 0

O último sorteio da loteria foi realizado na sexta-feira passada e o mais perto que alguém chegou do prêmio foi com 6 dezenas. Um único apostador acertou a segunda faixa e ganhou R$ 25.331,72.

Concurso 2350 da Lotomania

07, 08, 14, 26, 38

39, 40, 41, 45, 48

50, 53, 55, 59, 60

61, 67, 80, 87, 89