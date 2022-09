Sexta-feira acaba prazo para carros com placa final 5 e 6 quitarem licenciamento

Nesta sexta-feira, dia 30, acaba o prazo para motoristas de São Paulo com carros placa final 5 e 6 quitarem a taxa do licenciamento anual obrigatório. Taxa para carros usados é de R$ 144,86.

A partir de segunda-feira, começa o prazo para proprietários de veículos com placas final 7 e 8 pagarem o imposto.

O motorista flagrado dirigindo carro sem licenciamento comete infração considerada gravíssima pelo Código Brasileiro de Trânsito e pode ter seu carro guinchado para o pátio. Terá ainda que pagar uma multa de R$ 293,47 e levará sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

COMO PAGAR

O pagamento do licenciamento 2022 pode ser feito em qualquer caixa eletrônico mediante o número do Renavam. O pagamento pode ser feito ainda nas casas lotéricas ou pelo Internet Banking.

Entretanto, para licenciar o veículo é necessário que todas as taxas e impostos que incidem sobre o carro tenham sido pagas corretamente. Multas ou IPVA atrasados impossibilitam o pagamento até que todas as pendências tenham sido devidamente quitadas.

e-CLRV

O Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) não é mais enviado para as residências, como acontecia nos anos anteriores. Agora, após o pagamento, o sistema libera permissão para que o contribuinte faça o download e a impressão do documento, que servirá como comprovante do pagamento.

O download do certificado pode ser feito nos portais do Detran.SP, Poupatempo ou no portal de serviços do Senatran.

Veja o calendário para os últimos meses de 2022: