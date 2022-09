Quina tem prêmio de R$ 11 milhões; confira o sorteio

Nada como um prêmio de R$ 11,5 milhões para começar bem a semana e para levar esse dinheiro para casa o apostador deve acertar apenas 5 dezenas que serão sorteadas pela Caixa.

Veja os números da Quina saiba se ficou milionário nesta segunda-feira:

06, 13, 24, 31, 48

Sorteio de sábado

No sorteio de sábado, mais uma vez nenhum apostador pôs as mãos na grana da Quina. Noventa e cinco apostas acertaram a quadra e cada uma ganhou R$ 5.888,61, e 7.666 sortudos fizeram três acertos e vão receber R$ 69,49 cada um. Clique e veja os números sorteados para a Quina no sábado.

Super Sete também está acumulada

Outra loteria que continua com prêmio acumulado é a Super Sete, que nesta segunda-feira deve pagar R$ 1,7 milhão ao apostador que acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Veja as sete dezenas do concurso 300 da Super Sete:

5, 1, 3, 1, 3, 8, 0

O último sorteio da loteria foi realizado na sexta-feira passada e o mais perto que alguém chegou do prêmio foi com 6 dezenas. Um único apostador acertou a segunda faixa e ganhou R$ 25.331,72.