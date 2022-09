Quina acumula e prêmio chega a R$ 11,5 milhões

A Quina não teve ganhadores na faixa principal do concurso 5958, que foi sorteado na noite de sábado (24) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Assim, o prêmio acumulou mais uma vez e chegou a R$ 11,5 milhões para o concurso desta segunda-feira (26), segundo a Caixa Econômica Federal.

Confira as cinco dezenas sorteadas no sábado:

01 - 11 - 14 - 35 - 69

No total, 95 pessoas marcaram a quadra e ganharam, cada uma, R$ 5.888,61. Outros 7.666 sortudos fizeram três acertos e vão receber R$ 69,49 cada um.

Quem quiser tentar a sorte no concurso desta segunda-feira deve marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

O preço da aposta simples é de R$ 2. Os palpites podem ser feitos até as 19h em qualquer casa lotérica do Brasil ou via canais digitais da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

Nenhum apostador acertou a faixa principal do concurso 2622 da Lotofácil, que também foi sorteado na noite de sábado. Com isso, o prêmio acumulou e chegou a R$ 4 milhões no próximo sorteio, que será realizado na noite de hoje.

Os números sorteados na loteria no sábado foram:

01 - 02 - 03 - 04 - 05

06 - 08 - 09 - 10 - 12

13 - 17 - 19 - 20 - 25

No total, 230 apostadores marcaram 14 acertos e ganharam, cada um, R$ 1.675,12. Outros 9.456 sortudos fizeram 13 pontos e vão receber R$ 25.

Para concorrer ao prêmio desta segunda-feira, os interessados devem fazer suas apostas até as 19h pela internet ou em qualquer casa lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 2,50.

É preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e torcer. Fatura prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Mega-Sena acumulou

Mais uma vez a sorte abandonou os apostadores da Mega-Sena e o sorteio de sábado (24) ficou sem ganhadores. A boa notícia é que o prêmio, que já era uma dos maiores do ano, subiu ainda mais.

Os números sorteados no sábado foram:

01 - 10 - 27 - 36 - 37 - 45

No sorteio da próxima quarta-feira (28) o apostador ou grupo de apostadores que acertarem as seis dezenas mágicas podem levar para casa um prêmio de R$ 200 milhões.

Os interessados devem fazer suas apostas até as 19h do dia do sorteio. O jogo simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50.

Quem quiser aumentar suas chances pode preencher mais dezenas no volante, no máximo de quinze. O preço da aposta, porém, sobe desproporcionalmente, e a aposta pode chegar a custar R$ 22.522.50.

