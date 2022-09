Homem invade bar, pergunta quem vota em Lula e mata eleitor a golpes de faca no Ceará

Um homem com 59 anos com antecedentes por lesão corporal dolosa entrou em um bar em Cascavel, no Ceará, neste sábado e matou em eleitor do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva a facadas, de acordo com notícia do jornal O Povo.

Segundo o jornal, o matador entrou ao bar acompanhado da esposa já transtornado e gritando. Ele perguntava aos frequentadores do local quem ali era eleitor do Lula. A vítima, Antônio Carlos Silva de Lima, de 39 anos, disse a ele que votaria no ex-presidente.

Testemunhas disseram que teve início uma discussão política e os nomes de Lula e Bolsonaro foram mencionados várias vezes. Em determinado momento o homem cujo nome ainda não foi revelado sacou a faca e deu uma facada na costela de Lima, que nunca teve passagem pela polícia. Ele ainda foi socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

DE acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, a Polícia Civil já identificou o suspeito e está fazendo diligências para prendê-lo. O matador sumiu de sua residência e está foragido desde sábado.

A vítima, Antonio Carlos, trabalhava como caseiro em um sítio da região e tinha um filho de 10 anos. Ele foi enterrado no domingo na cidade de Cascavel.