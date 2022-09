Empresário norte-americano é preso acusado de assediar mulher em bar de hotel de luxo, em SP

O empresário norte-americano Salvador Ahumada Sanchez, de 47 anos, foi preso e indiciado por importunação sexual contra uma mulher no bar de um hotel de luxo, em São Paulo. De acordo com relato da vítima, o homem deu um tapa em seu bumbum. Ao ser ouvido, ele disse que tinha feito o consumo de bebidas alcóolicas e não se lembrava do episódio.

O caso aconteceu na madrugada do último dia 14, no bar Rabo di Galo, que fica dentro do hotel do Hotel Rosewood, na Bela Vista. Câmeras de segurança do estabelecimento mostraram a confusão no estabelecimento, depois que a vítima, que não conhecia o norte-americano, o acusou de ter dado um tapa nas nádegas dela.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu Sanchez em flagrante. Ao prestar queixa, a mulher disse que estava dançando na pista do bar e, quando retornava para sua mesa, foi surpreendida pelo tapa. Assim, o marido dela partiu para cima do empresário cobrando explicações sobre o que tinha acontecido, iniciando uma briga.

A defesa do norte-americano não foi localizada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. Mas, ao ser ouvido no 78º Distrito Policial, nos Jardins, ele disse não se lembrar de ter dado o tapa na mulher.

No entanto, destacou que, se isso aconteceu, foi por tê-la confundido com sua noiva. A companheira dele também foi ouvida e confirmou a versão do noivo.

Sanchez acabou indiciado pelo crime de importunação sexual e teve de entregar seu passaporte. O Consulado dos Estados Unidos em São Paulo foi avisado sobre o caso. As investigações continuam em sigilo.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou que o empresário foi solto pela Justiça, sem informar quando isso aconteceu. Ele vai responder ao crime, que prevê pena de até cinco anos de prisão, em liberdade.

Em nota, o Hotel Rosewood afirmou que “prestou toda assistência às vítimas até a chegada da equipe da Polícia Militar” e que está colaborando com a investigação. O estabelecimento, que fica localizado na região da Avenida Paulista, é conhecido pelas instalações luxuosas, cujas diárias podem chegar a R$ 7 mil.

LEIA TAMBÉM: