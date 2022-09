Em busca de uma oportunidade no mercado? Confira vagas de emprego abertas

Que tal começar a semana de olho nas oportunidades do mercado de trabalho? Grandes empresas estão com processos seletivos abertos, tanto para vagas efetivas como para programas de estágio ou trainee.

Veja algumas das posições disponíveis:

Bayer

A Bayer, multinacional alemã que atua nas áreas de saúde e agricultura, está com processo seletivo aberto para a segunda geração do Programa de Trainee Liderança Negra com oportunidades voltadas para a valorização étnico-racial.

Na nova edição, o Programa de Trainee Liderança Negra terá 33 posições abertas nas cidades de São Paulo (SP), Belford Roxo (RJ), São José dos Campo (SP) e Uberlândia (MG) e remuneração de R$ 7.200.

As inscrições podem ser feitas pelo site até esta segunda-feira (26).

Tetra Park

A Tetra Pak, fornecedora de soluções de envase e processamento de alimentos, está com inscrições abertas para o seu programa de estágio. As vagas serão distribuídas entre Monte Mor (SP) e Ponta Grossa (PR).

O programa disponibiliza vagas para estudantes de Ensino Superior dos cursos de Administração, Engenharia (Produção, Mecatrônica, Química, Materiais, Computação, Controle de Automação, Ambiental ou Alimentos), Ciências da Computação ou em curso técnico (Mecânico ou Mecatrônica).

As inscrições devem ser feitas até 30 de setembro pelo site link, no qual será conduzido todo o processo de seleção, que também envolve testes e desafios.

Tuvis

A Tuvis, plataforma de sales enablement que faz a integração entre sistemas de CRM e aplicativos de mensagens, está acelerando sua expansão global com a abertura de novas vagas no Brasil e América Latina. No País, a empresa tem vagas de emprego nos modelos de trabalho 100% remoto e híbrido nas cidades de São Paulo e Campinas.

A empresa tem oportunidades para vagas como Analista de RH e administrativo, Suporte (nível 2 - Salesforce), Coordenador(a) de Sales Operations e Gerente de Customer Success. Além do Brasil, há ainda diversas posições para outros países, como Argentina, México, Colômbia, Espanha e Israel.

Para se candidatar ou obter mais informações, basta acessar a página da empresa no LinkedIn ou no site da Tuvis.

Algar Tech

A Algar Tech, empresa especializada em Customer Experience e Serviços Gerenciados de TI (Managed Service Provider), está com vagas de emprego abertas para os cargos de Educador Empresarial JR e Atendente JR (presenciais em Uberlândia, em MG) e Atendente Bilíngue (remoto, porém necessário residir na cidade mineira). Já em Teresina (PI), a oportunidade é de Monitor de Qualidade JR (presencial).

A empresa oferece benefícios como vale-transporte, vale-refeição, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, Gympass, Psicoterapia, entre outros.

Os interessados devem se candidatar através do portal.

Comerc

O Grupo Comerc Energia, Plataforma de Soluções Renováveis em Energia e Descarbonização, possui 20 vagas de emprego abertas, de todos os níveis, para as áreas de Finanças, Operações, Jurídico, Recursos Humanos, Marketing, Vendas e mais. Entre elas, estão: Analista de Planejamento Financeiro Sênior, Consultor de Talentos e Cultura, Executivo Negócios Pleno, Executivo de Relacionamento Sênior e Executivo de Relacionamento Pleno.

As vagas são para trabalho híbrido em diferentes localidades do Brasil, como São Paulo, Florianópolis, Ribeirão Preto e Belo Horizonte. A empresa oferece benefícios como assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, PLR, vale-cultura, descontos especiais em academias conveniadas, além do Gympass, descontos em universidades para cursos de graduação, pós-graduação e escolas de idiomas e day off de aniversário.