Eleições: Veja onde assistir ao último debate entre os candidatos à Presidência antes do 1º turno

Faltando poucos dias para as eleições presidenciais, os eleitores terão ainda mais uma chance para acompanhar o desempenho e as propostas dos principais candidatos. Na próxima quinta-feira (29), a TV Globo realiza o último debate antes do pleito, que será exibido depois da novela “Pantanal”.

Foram convidados os principais concorrentes, entre eles Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe D’Ávila (Novo). A transmissão ocorrerá no sinal de TV aberta, assim como nas plataformas digitais da TV Globo.

Ainda não houve a confirmação de todos que devem comparecer, mas essa será a última oportunidade que os políticos terão para apresentar suas propostas antes do primeiro turno das eleições, marcado para o próximo dia 2 de outubro.

Na ocasião, além do novo presidente, serão escolhidos os governadores, senadores, deputados federais e estaduais.

LEIA TAMBÉM:

O primeiro debate presidencial neste ano foi realizado no último dia 28 de agosto pela TV Bandeirantes, em parceria com a TV Cultura, jornal Folha de S.Paulo e portal UOL. Nele, estiveram presentes o ex-presidente Lula, o presidente Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, Felipe D’Avila e Soraya Thronicke.

Depois disso, estavam previstos mais dois debates, sendo um deles na RedeTV, em 2 de setembro, e outro na TV Aparecida, em 13 de setembro. No entanto, ambos os eventos foram cancelados por falta de confirmação de presença dos candidatos.

Dessa forma, o debate mais recente foi realizado no último sábado (24) pelo SBT, em parceria com a CNN, Veja, O Estado de S. Paulo, Nova Brasil FM e Terra. Na ocasião, o ex-presidente Lula não compareceu.

Além de Jair Bolsonaro, estiveram presentes Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Thronicke, Felipe D’Ávila e Padre Kelmon (PTB).

Pode interessar também: