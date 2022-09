Desabamento durante festa de casamento deixa 12 feridos em Itapecerica da Serra, na Grande SP

O desabamento de uma laje deixou 12 pessoas feridas em uma chácara no bairro Mombaça, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, na noite de sábado (24). Uma festa de casamento era realizada com cerca de 50 pessoas quando a estrutura não suportou o peso e veio abaixo.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 19h30 para a ocorrência, registrada na Estrada Mário Alesina. No total, a corporação socorreu dez pessoas para hospitais da região, sendo algumas delas com fraturas expostas. Outras duas pessoas tiveram lesões, mas não precisaram ser hospitalizadas.

Fechando a oco. das 19h30 Queda laje em ITAPECERICA. Remoção dos acidentados: 2 vítimas ao PS de Itapecerica, 2 ao PS Central de Embu das Artes e 4 ao Hospital Geral Itapecerica e 2 ao PS Jacira, reforçando... todas conscientes e com ferimentos relativamente leves. #193R — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 25, 2022

A Prefeitura de Itapecerica da Serra informou que a Defesa Civil foi acionada para avaliar os danos sofridos no imóvel. As causas do acidente ainda são investigadas pelas autoridades.

Outro caso

O caso aconteceu menos de uma semana de um desabamento em uma empresa localizada na cidade, quando nove pessoas morreram, sendo sete mulheres e dois homens, e 31 ficaram feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu na Estrada Ferreira Guedes. Ao todo, 20 viaturas foram enviadas ao local e 79 bombeiros trabalham na ocorrência. No Twitter, a corporação divulgou um vídeo que mostra como ficou a estrutura interna do local (veja abaixo).

O Corpo e Bombeiros de SP atende desde às 08h55 a um desaba/o na região de Itapecerica da Serra. Contamos com Equipes de vários Órgãos de Apoio: GRAU, SAMU, Polícia Militar, Defesa Civil, Comando de Aviação, dentre outros. Em atendimento. 20 vtrs do CB, efetivo de 79 homens. pic.twitter.com/7tW1WOCZjd — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 20, 2022

Segundo a major do Corpo de Bombeiros Luciana Soares, cerca de 64 trabalhadores estavam no auditório de um galpão da empresa quando a laje veio ao chão.

O candidato a deputado estadual Jones Donizette (Solidariedade) e a candidata a deputada federal Ely Santos (Republicanos) visitavam a empresa no momento do desabamento. Ambos ficaram feridos.

A Polícia Civil de São Paulo investiga as causas do desabamento. Uma das suspeitas é que a sobrecarga na estrutura do auditório tenha provocado o acidente. Segundo os Bombeiros, o imóvel estava sem o laudo de vistoria, o AVCB.

LEIA TAMBÉM: