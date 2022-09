Chuva deve persistir ao longo da semana em São Paulo; veja a previsão para os próximos dias

Após um fim de semana marcado por temperaturas baixas e chuvas isoladas, a segunda-feira (26) começou chuvosa na capital paulista e em várias regiões do estado. De acordo com previsão da Climatempo, o dia iniciou com pancadas isoladas e fracas, mas a tendência é que a chuva continue de forma persistente causando vários transtornos como alagamentos e inundações.

Hoje, a previsão é que a chuva aumente na parte da tarde, principalmente nas regiões centro-oeste, sul e leste de São Paulo. Os termômetros devem oscilar entre 14° e 20°, com 25mm de chuva. Já a umidade do ar varia entre 71% e 92%, com pôr do sol previsto para 18h04.

Já no norte paulista, as temperaturas ainda sobem, com máximas chegando a 27°C em vários municípios. No sul e leste do estado, os termômetros seguirão mais amenos.

Segundo a Climatempo, na terça-feira (27), a previsão é que a chuva avance pelo estado, principalmente em cidades do oeste e sul paulista, na capital e também no litoral.

A expectativa é de muita chuva na quarta-feira (28), de forma volumosa e persistente, devido ao deslocamento e avanço da frente fria pela costa do Sudeste. Estas instabilidades persistem pelo menos até a próxima sexta-feira (30).

Chuva e frio

De acordo com os dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, o mês setembro acumulou até o momento 43mm de chuva na capital, o que representa aproximadamente 65,3% dos 65,8mm esperados para o mês. Mas as precipitações seguem nos próximos dias.

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec), mantém o estado de atenção para baixas temperaturas em toda a Cidade de São Paulo.

