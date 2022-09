Atirador invade escola na Rússia e deixa 13 mortos; crianças são maioria entre as vítimas

Um atirador matou 13 pessoas, sendo sete crianças, em uma escola na cidade de Izhevsk, na Rússia, na manhã desta segunda-feira (26). Pelo menos mais 20 pessoas ficaram feridas e foram socorridas. De acordo com um comunicado do governo russo, o homem se matou após o ataque.

O caso aconteceu na escola que atende cerca de 1 mil alunos que cursam do primeiro ao 11º ano. O Comitê Investigativo da Rússia e o Ministério do Interior divulgaram um comunicado no Telegram no qual disseram que o atirador matou alunos, professores e guardas da instituição. Depois, ele tirou a própria vida.

“O corpo do homem que abriu fogo foi encontrado pela polícia. De acordo com relatos, ele cometeu suicídio”, destacou o comunicado.

Conforme apurado pelas autoridades policiais, o atirador usava uma camiseta preta com símbolos nazistas e uma balaclava. Ele não portava documentos de identificação e, por enquanto, sua identidade ainda não foi confirmada.

A agência de notícias Tass destacou que fontes policiais revelaram que o agressor estava armado com duas pistolas e um grande suprimento de munição.

O governador Alexander Brechalov, da região de Udmurtia, da qual Izhevsk é a capital, confirmou que crianças estão entre os mortos e feridos. A escola foi evacuada para os trabalhos da perícia.

Em maio do ano passado, um atirador também invadiu uma escola primária na cidade de Kazan, que fica a cerca de 300 km de Izhevsk. Na ocasião, sete crianças e dois adultos morreram. O autor do ataque também se matou depois do crime.

Já em abril deste ano, um homem armado matou duas crianças e uma professora em um jardim de infância na região central de Ulyanovsk. Depois, também cometeu suicídio.

