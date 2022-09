Criptomoedas: conheça os golpes classificados como ‘rug pull’ e o que fazer para evitá-los

Criminosos aplicam golpes conhecidos como “rug pull” (“puxada de tapete”, na tradução), normalmente em pessoas interessadas em investir em criptomoedas. A ESET, empresa de segurança da informação, alerta que essas fraudes visam atrair investidores para um novo cripto ativo, e depois que eles são criados, os golpistas abandonam o projeto e ficam com o dinheiro das vítimas.

Dados do Chainalysis apontam que, no ano passado, pelo menos 2,8 bilhões de dólares foram roubados de vítimas com golpes como “rug pull”, sendo 37% do total de dinheiro obtido por fraudes cometidas dentro do mundo dos criptoativos.

A ESET destaca que os golpe ocorre quando, desenvolvedor de um projeto, lançam um token com o objetivo de atrair mais investidores e, consequentemente, aumentar seu valor. Depois, quando conseguem um bom número de vítimas, eles retiram os fundos e pegam o dinheiro.

Quando isso acontece, o preço daquele determinado cripto ativo cai para zero. Dessa forma, os investidores perdem a capacidade de trocar os tokens por outros mais estáveis, ou moedas de curso legal.

“Projetos concebidos como golpes de ‘rug pull’ nem sempre são óbvios. Embora encontremos casos nos quais o projeto deu sinais claros de ser uma farsa (como a promessa de grandes lucros), nem sempre é assim. De fato, grande parte dos criptoativos que acabaram sendo fraudes foram apresentados como projetos de investimento sólidos e não como oportunidades para obter lucros rápidos”, explicou Camilo Gutiérrez Amaya, chefe do Laboratório de Investigação da ESET.

Veja abaixo os três tipos de golpe que se enquadram em “rug pull”:

Roubo de liquidez

Nesse caso, os desenvolvedores dos golpes incentivam suas vítimas a investirem em suas moedas mais estáveis ou no projeto, criando expectativa nas redes sociais. Em seguida, eles escapam com o dinheiro investido pelas vítimas, que ficarão com tokens sem valor algum além de um pool de câmbio vazio.

Investidores falsos

Nessa situação, os golpistas criam um projeto supostamente promissor que aparenta ter vários investidores, o que atrai pessoas menos experientes. No entanto, os criadores são os donos de quase todas as carteiras que contém essas moedas, o que lhes permite vender um grande número de ativos em pouco tempo.

Depois de aumentar o preço da criptomoeda e conquistar a confiança das vítimas, os desenvolvedores do golpe de repente vendem sua parte, fazendo com que o preço do ativo caia drasticamente. Embora isso a princípio não pareça uma farsa, deve-se levar em consideração que esses tipos de projetos são feitos especificamente para enganar investidores desprevenidos.

Manipulação do projeto

Contando com conhecimento técnico sobre estabelecimentos de câmbio e criptoativos, os desenvolvedores podem impedir que investidores vendam seus ativos, sem necessidade de informá-los com antecedência. Depois de inflar o preço, trocam todas as moedas e desaparecem com o dinheiro dos investidores.

O que fazer para não se tornar vítima?

Segundo a ESET, os golpes envolvendo criptomoedas aumentam quase que com a mesma velocidade com que cresce o interesse dos usuários por esse setor. No caso dos “rug pull”, a verificação de alguns pontos podem ser de utilidade na hora de verificar se o projeto em qual se deseja investir pode ou não ser uma potencial fraude. Veja abaixo:

Investigar quem são os criadores do projeto

É importante conhecer o histórico dos fundadores. Além de rejeitar qualquer criptomoeda que tenha fundadores com má reputação, é preferível também evitar qualquer projeto que não conte com um histórico de projetos sólido.

Manter-se atento às promessas boas demais

Com a intenção de atrair grandes quantidades de investidores, alguns projetos podem prometer um retorno de investimento demasiadamente grande e irreal. Se garantir um retorno de 5 a 10 vezes o investido inicialmente, isto costuma ser um sinal de alerta, uma bandeira vermelha. E eles podem até contratar celebridades e influencers para promover seus golpes.

Flutuações de valor do cripto ativo

Embora um aumento no preço da criptomoeda em que se investe seja benéfico para os investidores, se o pico for muito alto pode indicar que este é um caso de explosão fabricada, onde os desenvolvedores do projeto inflam este preço para atrair investidores com propostas interessantes.

Logo após esta explosão, os criadores podem desaparecer com os ativos ou vendê-los para se apossar do dinheiro dos investidores. Uma flutuação alarmante seria, por exemplo, que a moeda aumentasse em cem vezes seu valor.

Cópias de segurança

É vital investir em projetos que sejam respaldados por auditorias de código e revisões constantes. Além disso, o apoio de personalidades renomadas no mundo cripto é um bom sinal.

Liquidez do projeto

A capacidade de trocar os ativos do projeto por outras criptomoedas mais estáveis é um bom indicador da solidez do projeto, embora não o único. Isto pode ser verificado observando a capacidade dos pools de liquidez.