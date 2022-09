Chegou em R$ 200 milhões! Mega-Sena milionária continua sem ganhadores

Mais uma vez a sorte abandonou os apostadores da Mega-Sena e o sorteio deste sábado ficou sem ganhadores. A boa notícia é que o prêmio, que já era uma dos maiores do ano, subiu ainda mais.

No sorteio do próximo sábado, dia 28, o apostador ou grupo de apostadores que acertarem as seis dezenas mágicas podem levar para casa um prêmio de R$ 200 milhões.

Quem tiver a coragem necessária para disputar esse prêmio deve correr às casas lotéricas até 19h de quarta-feira, prazo limite para as apostas, e garantir o seu direito de competir.

A aposta simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Quem quiser aumentar suas chances pode preencher mais dezenas no volante, no máximo de quinze. O preço da aposta, porém, sobe desproporcionalmente, e a aposta pode chegar a custar R$ 22.522.50.

SORTEIO DE SÁBADO

Não foi por falta de apostadores que o prêmio deste sábado não saiu, pois apesar de nenhum dos milhões de apostadores terem levado o prêmio principal, 294 acertaram a quina (5 dos 6 números sorteados) e cada um vai levar para casa R$ 44.862,56.

Na faixa dos quatro acertos, 20.572 apostas vão ganhar da loteria R$ 915,91.

Os números sorteados no sábado foram:

01 - 10 - 27 - 36 - 37 - 45