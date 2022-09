Veja como fica a previsão do tempo para este domingo em São Paulo

O paulistano pode esperar um domingo (25) frio, apesar do início da primavera nesta semana. A mínima na Capital ficará na casa dos 10ºC, enquanto a máxima não vai ultrapassar os 24ºC, revela previsão meteorológica do Climatempo.

Haverá sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva - há 90% de chances de precipitações de 5mm.

A umidade do ar fica entre 43% e 85%.

Ainda segundo a previsão, o sol nasce às 5h52 e se põe às 18h03.

Cadê o calor da primavera?

A primavera 2022 começou às 22h04 de quinta-feira (22) e se estende até as 18h48 do dia 21 de dezembro, pelo horário de Brasília, quando dá lugar ao verão.

Ainda de acordo com o Climatempo, o La Niña vai influenciar toda a estação. A primavera deste ano, será, aliás, a terceira consecutiva com o padrão de precipitação e de temperatura modificado pelo fenômeno.

Várias frentes frias vão avançar para o Sudeste do Brasil, mas a maioria de forma oceânica, com maior impacto nas áreas próximas ao litoral. Eventualmente alguma frente fria poderá influenciar áreas do Centro-Oeste, facilitando a formação de áreas de chuva e aliviando o calor.