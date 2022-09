Veja as dezenas da Lotofácil deste sábado

A Lotofácil, concurso 2622, pode deixar alguém R$ 1,5 milhão mais rico neste sábado. Para isso, o apostador precisa acertar as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal nesta noite.

São elas:

01 - 02 - 03 - 04 - 05

06 - 08 - 09 - 10 - 12

13 - 17 - 19 - 20 - 25

No sorteio passado, realizado ontem (23), duas pessoas levaram o prêmio principal da Lotofácil. Uma das apostas foi feita em Cuiabá, no Mato Grosso, e outra via canal eletrônico, não sendo possível determinar sua origem. Cada uma delas ganhou exatos R$ 587.259,89.

Outras 325 pessoas marcaram 14 dos 15 números sorteados e receberam R$ 1.082,50. Já quem fez 13 acertos recebeu R$ 25. Foi o caso de 12.588 jogadores.

O próximo concurso da Lotofácil acontece na segunda-feira (26). É preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e torcer. Fatura prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

A aposta mínima custa R$ 2,50. Os palpites podem ser feitos até as 19h do dia do sorteio pela internet ou em qualquer casa lotérica.

Mega-Sena

A Mega-Sena, concurso 2523, pode pagar prêmio avaliado em nada menos do que R$ 170 milhões a quem acertar as seis dezenas sorteadas.

Confira os números aqui:

01 - 10 - 27 - 36 - 37 - 45

Quina

O concurso 5958 da Quina pode pagar R$ 10 milhões ao sortudo que adivinhar as cinco dezenas sorteadas na noite de hoje.

Confira quais são elas:

01 - 11 - 14 - 35 - 69

