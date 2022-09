TJ-SP proíbe exigência de exames invasivos para aprovação de mulheres em concursos públicos

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) proibiu a obrigatoriedade de apresentação dos exames de colpocitologia oncótica (papanicolau) e mamografia para candidatas mulheres a cargos públicos em concursos organizados pelo Estado. A decisão atendeu a um pedido feito pela Defensoria Pública.

Segundo a ação civil pública, proposta pelo Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública, a previsão de tais exames ginecológicos como requisito para a posse de candidatas aprovadas em concursos públicos no Estado é ilegal.

Tal exigência, de acordo com os argumentos contidos na ação, “viola a dignidade humana e descumpre os princípios de igualdade de gênero, isonomia, intimidade, privacidade, integridade física e psicológica das mulheres” ingressantes nos certames paulistas.

Na petição, as Defensoras Públicas Paula Sant’Anna Machado e Nálida Coelho Monte, então Coordenadoras do núcleo, afirmaram ainda que a exigência dos exames de papanicolau e mamografia não se adequam à finalidade prevista no artigo 47, inciso VI, da Lei Estadual nº 10.261/1968, a de aferir se o candidato ou candidata goza de boa saúde no momento da admissão.

“Para as mulheres candidatas, exigem-se exames substancialmente mais invasivos [em relação aos homens], a colpocitologia oncótica e a mamografia, exames esses que não se prestam a finalidade justificada, qual seja, aferir se a candidata possui aptidão para exercício do cargo ou função pública, como já aventado”, argumentaram.

Na sentença, que confirma liminar proferida anteriormente, o Juiz Kenichi Koyama, da 15ª Vara da Fazenda Pública da capital paulista, acolheu os argumentos da Defensoria, afastando a obrigatoriedade de apresentação dos exames de papanicolau e mamografia para todas as candidatas a cargos públicos em certames organizados pelo Estado.

O magistrado entendeu que os fundamentos apresentados pela Defensoria demonstram “a desnecessidade, quando não inutilidade, dos referidos exames ginecológicos à correta aferição da saúde das candidatas nos termos do art. 47, VI, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado”.

Além disso, ele ressaltou o caráter invasivo desses exames. “Se fôssemos considerar a existência de mera possibilidade, em abstrato, de que fossem descobertas patologias como requisito suficiente à imposição de exames admissionais, toda e qualquer medida invasiva estaria autorizada, tornando a escolha da Administração Pública, de demandar apenas estes dois exames, justamente ginecológicos, circunstância de expressa discriminação entre os candidatos homens e as candidatas mulheres”, observou.