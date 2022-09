Confira as dezenas da Mega-Sena que podem pagar R$ 170 milhões

A Mega-Sena, concurso 2523, pode pagar neste sábado (24) prêmio avaliado em nada menos do que R$ 170 milhões a quem acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Confira os números aqui:

01 - 10 - 27 - 36 - 37 - 45

Não foi dessa vez? Que tal tentar a sorte no próximo concurso? Para isso, você deve marcar de seis a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha as dezenas (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta simples da Mega-Sena, com seis números, custa R$ 4,50 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio pela internet ou em qualquer casa lotérica.

O último sorteio da loteria mais famosa do Brasil havia acontecido na quarta-feira (21). Na ocasião, ninguém acertou a faixa principal, mas 202 apostadores marcaram a quina (cinco pontos) e receberam, cada um, R$ 54.431,51. Outros 17.799 sortudos fizeram quadra (quatro acertos) e ganharam R$ 882,48.

Quina

O concurso 5958 da Quina pode pagar R$ 10 milhões ao sortudo que adivinhar as cinco dezenas sorteadas na noite de hoje.

Confira quais são elas:

01 - 11 - 14 - 35 - 69

Lotofácil

A Lotofácil, concurso 2622, pode deixar alguém R$ 1,5 milhão mais rico neste sábado. Para isso, o apostador precisa acertar as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal nesta noite.

São elas:

01 - 02 - 03 - 04 - 05

06 - 08 - 09 - 10 - 12

13 - 17 - 19 - 20 - 25

